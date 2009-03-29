FACUA informa
Boletín semanal número 22
29/03/2009
Olga Ruiz, elegida por unanimidad presidenta de FACUA Andalucía
Comienza el 6º Congreso de FACUA Andalucía
La lista del 'calzado tóxico' sigue creciendo y ya son 53 las marcas con modelos en la red de alerta
Olga Ruiz se presenta a la presidencia de FACUA Andalucía en su 6º Congreso
El presidente de FACUA, este jueves en 'La entrevista' de Canal Sur Televisión
FACUA Sevilla critica la falta de respuesta de Torrijos a sus reivindicaciones sobre Sevici
Movistar insta a sus clientes a contratar una tarifa de 'roaming' ocultándoles que tiene una cuota de hasta 1,73 euros al día
FACUA Málaga desarrolla un programa de información dirigido a los inmigrantes
FACUA Andalucía celebra este viernes su 6º Congreso con el lema 'Renovación por un proyecto de futuro'
Sólo el 32% de los andaluces encuestados por FACUA considera relevantes los distintivos de calidad para elegir destino turístico
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio