FACUA informa

Boletín semanal número 222
27/01/2013

Ryanair intenta de nuevo que los tribunales prohíban a FACUA informar sobre sus irregularidades

Reino Unido multa a Sony por el fallo de seguridad que España archivó tras la denuncia de FACUA

La Guardia Civil retira más de 200 productos caducados a la venta en una franquicia de Día en Matalascañas

La Setsi tarda nueve meses en retirar un número fraudulento denunciado por FACUA

Las subvenciones a las asociaciones de consumidores siguen distribuyéndose al margen de su representatividad

FACUA Cádiz denuncia a Worten por negarse a reparar un producto defectuoso en garantía

FACUA se une a pilotos y tripulantes de cabina por la seguridad aérea

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