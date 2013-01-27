FACUA informa
Boletín semanal número 222
27/01/2013
Ryanair intenta de nuevo que los tribunales prohíban a FACUA informar sobre sus irregularidades
Reino Unido multa a Sony por el fallo de seguridad que España archivó tras la denuncia de FACUA
La Guardia Civil retira más de 200 productos caducados a la venta en una franquicia de Día en Matalascañas
La Setsi tarda nueve meses en retirar un número fraudulento denunciado por FACUA
Las subvenciones a las asociaciones de consumidores siguen distribuyéndose al margen de su representatividad
FACUA Cádiz denuncia a Worten por negarse a reparar un producto defectuoso en garantía
FACUA se une a pilotos y tripulantes de cabina por la seguridad aérea
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