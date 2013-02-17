FACUA informa
Boletín semanal número 225
17/02/2013
Ocho asociaciones de consumidores recurren ante la Audiencia Nacional las tasas judiciales
Nuevos contadores de la luz elevan el riesgo de robos al revelar si el piso está vacío, alerta FACUA
Lucha contra la falta de transparencia en el control del mercado
Cataluña abre expediente sancionador a dos firmas que venden anti mosquitos por ultrasonido
FACUA pide a la AEPD que multe a Endesa por reclamar a un usuario el pago de una deuda inexistente
FACUA pide a Cañete que informe de los controles que descartan la carne de caballo sin etiquetar
Desestiman otra demanda de Ryanair contra FACUA por criticar sus irregularidades
Ampliado en dos años el plazo de amortización de los créditos para afectados de Fórum y Afinsa
FACUA retoma los proyectos conjuntos iniciados con el Instituto Austriaco de Telecomunicaciones
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