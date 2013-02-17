FACUA informa

Boletín semanal número 225
17/02/2013

Ocho asociaciones de consumidores recurren ante la Audiencia Nacional las tasas judiciales

Nuevos contadores de la luz elevan el riesgo de robos al revelar si el piso está vacío, alerta FACUA

Lucha contra la falta de transparencia en el control del mercado

Cataluña abre expediente sancionador a dos firmas que venden anti mosquitos por ultrasonido

FACUA pide a la AEPD que multe a Endesa por reclamar a un usuario el pago de una deuda inexistente

FACUA pide a Cañete que informe de los controles que descartan la carne de caballo sin etiquetar

Desestiman otra demanda de Ryanair contra FACUA por criticar sus irregularidades

Ampliado en dos años el plazo de amortización de los créditos para afectados de Fórum y Afinsa

FACUA retoma los proyectos conjuntos iniciados con el Instituto Austriaco de Telecomunicaciones

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