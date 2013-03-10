FACUA informa
Boletín semanal número 228
10/03/2013
Bankia, ING Direct, La Tienda en Casa, Orange y Vitaldent compiten por El Peor Anuncio del Año
FACUA Andalucía publica una guía sobre ahorro energético
Elige a La Peor Empresa del Año: las nominadas son Bankia, Endesa, Iberdrola, Movistar y Vodafone
FACUA Málaga alerta sobre los abusos que usan algunas empresas para presentar sus productos
FACUA Córdoba imparte actividades formativas dirigidas al colectivo de inmigrantes
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