FACUA informa

Boletín semanal número 228
10/03/2013

Bankia, ING Direct, La Tienda en Casa, Orange y Vitaldent compiten por El Peor Anuncio del Año

FACUA Andalucía publica una guía sobre ahorro energético

Elige a La Peor Empresa del Año: las nominadas son Bankia, Endesa, Iberdrola, Movistar y Vodafone

FACUA Málaga alerta sobre los abusos que usan algunas empresas para presentar sus productos

FACUA Córdoba imparte actividades formativas dirigidas al colectivo de inmigrantes

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