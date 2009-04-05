FACUA informa

Boletín semanal número 23
05/04/2009

FACUA critica las grandes incógnitas existentes sobre el nuevo modelo de tarifa eléctrica que entrará en vigor en julio

FACUA Cádiz revela numerosos incumplimientos en materia de información a los consumidores en el nuevo mercado de abastos de Chiclana

FACUA Córdoba y el Colegio de Farmacéuticos de la provincia firman un convenio de colaboración

FACUA Málaga asesora a los consumidores sobre las irregularidades en la factura eléctrica

FACUA reclama al Gobierno y las CCAA que informen a los consumidores sobre los productos peligrosos que localizan en el mercado

FACUA considera fallida la puesta en marcha de la Red de Alerta de Andalucía

Alfredo Sánchez Monteseirín se reúne este martes con la nueva Comisión Permanente de FACUA Sevilla

FACUA espera la máxima transparencia, rapidez y firmeza en la intervención de Caja Castilla-La Mancha

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