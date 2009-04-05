FACUA informa
Boletín semanal número 23
05/04/2009
FACUA critica las grandes incógnitas existentes sobre el nuevo modelo de tarifa eléctrica que entrará en vigor en julio
FACUA Cádiz revela numerosos incumplimientos en materia de información a los consumidores en el nuevo mercado de abastos de Chiclana
FACUA Córdoba y el Colegio de Farmacéuticos de la provincia firman un convenio de colaboración
FACUA Málaga asesora a los consumidores sobre las irregularidades en la factura eléctrica
FACUA reclama al Gobierno y las CCAA que informen a los consumidores sobre los productos peligrosos que localizan en el mercado
FACUA considera fallida la puesta en marcha de la Red de Alerta de Andalucía
Alfredo Sánchez Monteseirín se reúne este martes con la nueva Comisión Permanente de FACUA Sevilla
FACUA espera la máxima transparencia, rapidez y firmeza en la intervención de Caja Castilla-La Mancha
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