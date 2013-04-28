FACUA informa
Boletín semanal número 235
28/04/2013
FACUA Andalucía celebra su 24ª Asamblea General
Lucha contra la publicidad engañosa
FACUA Huelva apoya la convocatoria del 1 de mayo realizada por la Cumbre Social de Huelva
FACUA Huelva celebra su 33 Asamblea General de Socios
FACUA Sevilla celebra su 33ª Asamblea General de socios
FACUA y el Colegio de Pilotos se unen en la defensa de los pasajeros y la seguridad aérea
FACUA Málaga celebra su 30ª Asamblea General de Socios
FACUA insta a las CCAA a multar a las principales compañías por negarse a liberar los móviles
FACUA Córdoba presenta en la Feria del libro su obra infantil 'Plof, plof, plof y Goti nació'
FACUA exige que la fianza de más de 8 millones depositada por Orizonia se destine a los usuarios
Carlos Bardem, contra la publicidad engañosa
Jazztel es la reina del spam telefónico, según las denuncias de los consumidores en FACUA
Consumur inicia un ciclo de talleres de consumo en los centros de personas mayores de Murcia
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