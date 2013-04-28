FACUA informa

Boletín semanal número 235
28/04/2013

FACUA Andalucía celebra su 24ª Asamblea General

Lucha contra la publicidad engañosa

FACUA Huelva apoya la convocatoria del 1 de mayo realizada por la Cumbre Social de Huelva

FACUA Huelva celebra su 33 Asamblea General de Socios

FACUA Sevilla celebra su 33ª Asamblea General de socios

FACUA y el Colegio de Pilotos se unen en la defensa de los pasajeros y la seguridad aérea

FACUA Málaga celebra su 30ª Asamblea General de Socios

FACUA insta a las CCAA a multar a las principales compañías por negarse a liberar los móviles

FACUA Córdoba presenta en la Feria del libro su obra infantil 'Plof, plof, plof y Goti nació'

FACUA exige que la fianza de más de 8 millones depositada por Orizonia se destine a los usuarios

Carlos Bardem, contra la publicidad engañosa

Jazztel es la reina del spam telefónico, según las denuncias de los consumidores en FACUA

Consumur inicia un ciclo de talleres de consumo en los centros de personas mayores de Murcia

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