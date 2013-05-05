FACUA informa
Boletín semanal número 236
05/05/2013
Compromiso Social para el Progreso de Andalucía alerta del aumento de la desigualdad de género
Lucha contra las penalizaciones abusivas por no pagar a tiempo
Toni Garrido, Juanra Lucas y Gonzo en #Defraudados, una campaña contra la impunidad en los fraudes
Francisco Martínez Claus, reelegido presidente de FACUA Córdoba
FACUA ve ridícula la bajada de los tipos de interés para las VPO y exige cambiar la normativa
FACUA invita a apoyar las movilizaciones del 1 de mayo por una salida social a la crisis
Las organizaciones sociales andaluzas apoyan las movilizaciones del 1 de mayo
FACUA Sevilla rechaza que empresas concesionarias lleven la gestión administrativa del IMD
Elegida la nueva Junta Directiva de FACUA Cádiz
FACUA Andalucía llama a secundar las movilizaciones del 1 de mayo por una salida social a la crisis
FACUA Catalunya celebra su 4ª Asamblea General de socios
FACUA reclama a las comunidades autónomas multas a una veintena de bancos por sus cláusulas suelo
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