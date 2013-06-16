FACUA informa

Boletín semanal número 242
16/06/2013

FACUA Andalucía, UCA-UCE, Al-Andalus y la ADCA editan una guía sobre prácticas anticompetitivas

Lucha contra las compañías que no te liberan el móvil

Últimos días para la inscripción al curso de verano de la Fundación FACUA en la Pablo de Olavide

FACUA cree que el cierre y reducción de líneas de tren condena al aislamiento a poblaciones enteras

FACUA lleva a los tribunales al presidente de Ausbanc, Luis Pineda

El INC advierte a FACUA: denunciar un fraude ante varias CCAA puede "crear una alarma innecesaria"

FACUA Sevilla cuestiona la legitimidad de un Consejo de Comercio sin representantes de los usuarios

Simulan ser el teléfono de compañías como Orange o La Caixa para cobrar 4 euros sólo por descolgar

FACUA pide a la Junta Arbitral que traslade a Andreu los casos de preferentes con indicios de delito

Ikea llama a la devolución de la taza Lyda por riesgo de quemaduras

Las CCAA eluden sus competencias: sólo Andalucía y Cataluña abren expediente por las cláusulas suelo

FACUA asiste a un seminario sobre la revisión de la directiva europea sobre el tabaco

FACUA supera los 100.000 seguidores en Twitter

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