FACUA informa
Boletín semanal número 242
16/06/2013
FACUA Andalucía, UCA-UCE, Al-Andalus y la ADCA editan una guía sobre prácticas anticompetitivas
Lucha contra las compañías que no te liberan el móvil
Últimos días para la inscripción al curso de verano de la Fundación FACUA en la Pablo de Olavide
FACUA cree que el cierre y reducción de líneas de tren condena al aislamiento a poblaciones enteras
FACUA lleva a los tribunales al presidente de Ausbanc, Luis Pineda
El INC advierte a FACUA: denunciar un fraude ante varias CCAA puede "crear una alarma innecesaria"
FACUA Sevilla cuestiona la legitimidad de un Consejo de Comercio sin representantes de los usuarios
Simulan ser el teléfono de compañías como Orange o La Caixa para cobrar 4 euros sólo por descolgar
FACUA pide a la Junta Arbitral que traslade a Andreu los casos de preferentes con indicios de delito
Ikea llama a la devolución de la taza Lyda por riesgo de quemaduras
Las CCAA eluden sus competencias: sólo Andalucía y Cataluña abren expediente por las cláusulas suelo
FACUA asiste a un seminario sobre la revisión de la directiva europea sobre el tabaco
FACUA supera los 100.000 seguidores en Twitter
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