FACUA informa

Boletín semanal número 243
23/06/2013

FACUA Sevilla alerta de que privatizar la zona azul podría provocar su ampliación y encarecimiento

FACUA considera de extrema gravedad la supresión del Instituto Nacional del Consumo

FACUA exige adecuar las condiciones de los Préstamos Renta Universidad al contexto de paro juvenil

El portavoz de FACUA, @rubensancheztw, participa en Talking About Twitter #TATGranada

Andalucía inspecciona a los 20 bancos denunciados por FACUA por las cláusulas suelo

FACUA Madrid exige al Gobierno autonómico que aclare la situación del Plan Renove de contadores

Consumur muestra su rechazo ante la posible supresión del servicio ferroviario Murcia-Cartagena

FACUA Córdoba y el IAM desarrollarán actividades conjuntas dirigidas a asociaciones de mujeres

FACUA denuncia a Endesa por anunciar premios de "un año de luz gratis" que se reducen a 700 euros

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