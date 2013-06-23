FACUA informa
Boletín semanal número 243
23/06/2013
FACUA Sevilla alerta de que privatizar la zona azul podría provocar su ampliación y encarecimiento
FACUA considera de extrema gravedad la supresión del Instituto Nacional del Consumo
FACUA exige adecuar las condiciones de los Préstamos Renta Universidad al contexto de paro juvenil
El portavoz de FACUA, @rubensancheztw, participa en Talking About Twitter #TATGranada
Andalucía inspecciona a los 20 bancos denunciados por FACUA por las cláusulas suelo
FACUA Madrid exige al Gobierno autonómico que aclare la situación del Plan Renove de contadores
Consumur muestra su rechazo ante la posible supresión del servicio ferroviario Murcia-Cartagena
FACUA Córdoba y el IAM desarrollarán actividades conjuntas dirigidas a asociaciones de mujeres
FACUA denuncia a Endesa por anunciar premios de "un año de luz gratis" que se reducen a 700 euros
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