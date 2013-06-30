FACUA informa

Boletín semanal número 244
30/06/2013

FACUA Cádiz imparte este martes 2 de julio un taller sobre cláusulas suelo

FACUA celebra que los jueces sigan considerando nulas con carácter retroactivo las cláusulas suelo

FACUA recuerda a Gobierno y autonomías que el aval de Todolisto.es debe ser para los viajeros

FACUA Sevilla pide reunirse con el Ayuntamiento de Burguillos tras crear un mercado eléctrico propio

FACUA pide que investiguen a la web DoctorTrade por secuestrar el dinero virtual de sus usuarios

FACUA pide a la AEPD que investigue a Facebook tras exponer los datos de 6 millones de usuarios

El INC no valorará el número de socios al distribuir subvenciones a las asociaciones de consumidores

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