FACUA informa
Boletín semanal número 244
30/06/2013
FACUA Cádiz imparte este martes 2 de julio un taller sobre cláusulas suelo
FACUA celebra que los jueces sigan considerando nulas con carácter retroactivo las cláusulas suelo
FACUA recuerda a Gobierno y autonomías que el aval de Todolisto.es debe ser para los viajeros
FACUA Sevilla pide reunirse con el Ayuntamiento de Burguillos tras crear un mercado eléctrico propio
FACUA pide que investiguen a la web DoctorTrade por secuestrar el dinero virtual de sus usuarios
FACUA pide a la AEPD que investigue a Facebook tras exponer los datos de 6 millones de usuarios
El INC no valorará el número de socios al distribuir subvenciones a las asociaciones de consumidores
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