FACUA informa
Boletín semanal número 245
07/07/2013
FACUA alerta de que la Ley de Unidad de Mercado fomentará paraísos regulatorios para las empresas
La delegación territorial de FACUA en Extremadura se da a conocer entre los ciudadanos
Una empresa se hace pasar por FACUA para lucrarse con una línea 905 publicitada en Yahoo! y Bing
Aumenta el acoso a consumidores para que paguen deudas falsas o fraudulentas
Lucha contra las empresas que nos hacen pasar por morosos
Organizaciones sociales entregan su Manifiesto de participación al vicepresidente de la Junta
FACUA muestra su apoyo a la propuesta de reestructuración de Policía y Guardia Civil
FACUA advierte que el recibo de la luz sube en julio 96 céntimos mensuales para el usuario medio
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