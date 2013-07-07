FACUA informa

Boletín semanal número 245
07/07/2013

FACUA alerta de que la Ley de Unidad de Mercado fomentará paraísos regulatorios para las empresas

La delegación territorial de FACUA en Extremadura se da a conocer entre los ciudadanos

Una empresa se hace pasar por FACUA para lucrarse con una línea 905 publicitada en Yahoo! y Bing

Aumenta el acoso a consumidores para que paguen deudas falsas o fraudulentas

Lucha contra las empresas que nos hacen pasar por morosos

Organizaciones sociales entregan su Manifiesto de participación al vicepresidente de la Junta

FACUA muestra su apoyo a la propuesta de reestructuración de Policía y Guardia Civil

FACUA advierte que el recibo de la luz sube en julio 96 céntimos mensuales para el usuario medio

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