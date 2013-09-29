FACUA informa
Boletín semanal número 257
29/09/2013
FACUA denuncia a Google ante Protección de Datos por exponer mensajes privados de chat
La delegación territorial de FACUA en Extremadura avanza en su consolidación
Balance positivo del seminario universitario de la Fundación FACUA en Tánger
FACUA Sevilla lamenta que el Ayuntamiento continúe con la privatización de los centros deportivos
FACUA y Sepla trasladan un decálogo de reivindicaciones a la ministra de Fomento
FACUA Madrid critica la privatización en la gestión de los polideportivos públicos madrileños
FACUA Sevilla denuncia a la franquiciada de Muebles Rey ante la Secretaría General de Consumo
FACUA denuncia a Movistar, Orange, Jazztel, Ono y Phone House por 'multar' amagos de portabilidades
Consumur critica el notable retraso del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo
FACUA considera un abuso y de dudosa legalidad que haya que pagar por ir al baño en Madrid-Atocha
FACUA muestra su indignación ante la irrisoria multa de Andalucía a CaixaBank por las preferentes
FACUA Sevilla recibe numerosas reclamaciones ante el cierre de Muebles Rey en Tomares
FACUA tacha de ridícula la multa impuesta por la CNMV al Banco Pastor
FACUA Sevilla lanza una guía en tres idiomas sobre los derechos de los inmigrantes como consumidores
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