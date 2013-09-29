FACUA informa

Boletín semanal número 257
29/09/2013

FACUA denuncia a Google ante Protección de Datos por exponer mensajes privados de chat

La delegación territorial de FACUA en Extremadura avanza en su consolidación

Balance positivo del seminario universitario de la Fundación FACUA en Tánger

FACUA Sevilla lamenta que el Ayuntamiento continúe con la privatización de los centros deportivos

FACUA y Sepla trasladan un decálogo de reivindicaciones a la ministra de Fomento

FACUA Madrid critica la privatización en la gestión de los polideportivos públicos madrileños

FACUA Sevilla denuncia a la franquiciada de Muebles Rey ante la Secretaría General de Consumo

FACUA denuncia a Movistar, Orange, Jazztel, Ono y Phone House por 'multar' amagos de portabilidades

Consumur critica el notable retraso del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo

FACUA considera un abuso y de dudosa legalidad que haya que pagar por ir al baño en Madrid-Atocha

FACUA muestra su indignación ante la irrisoria multa de Andalucía a CaixaBank por las preferentes

FACUA Sevilla recibe numerosas reclamaciones ante el cierre de Muebles Rey en Tomares

FACUA tacha de ridícula la multa impuesta por la CNMV al Banco Pastor

FACUA Sevilla lanza una guía en tres idiomas sobre los derechos de los inmigrantes como consumidores

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos