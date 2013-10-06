FACUA informa

Boletín semanal número 258
06/10/2013

FACUA Sevilla muestra su apoyo a los actos por el día mundial por el trabajo decente

FACUA Huelva critica la desnaturalización de la designación del vocal de los usuarios en el Cesph

FACUA Madrid denuncia que los recortes hacen de esta vuelta al cole la más cara de los últimos años

La Fundación FACUA presenta proyectos de ayuda a la cooperación ante el Parlamento andaluz

El Comité de Transportes de la Eurocámara rechaza reducir el descanso de las tripulaciones aéreas

Consumur exige una ordenanza de ruidos más restrictiva para la ciudad de Murcia

El TSJA obliga a Endesa a retirar dos antenas de telefonía cercanas a la Plaza de España de Sevilla

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