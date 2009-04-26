FACUA informa
Boletín semanal número 26
26/04/2009
La nueva Junta Directiva de FACUA Andalucía celebra este sábado en Málaga su primera reunión
FACUA Andalucía reclama un cambio de denominación de la Consejería de Salud coherente con sus competencias en Consumo
FACUA Andalucía reclama a Obras Públicas y Transportes que corrija varias irregularidades en los recibos emitidos por el Metro de Sevilla
FACUA insta a Facebook a retirar la publicidad de productos seudoadelgazantes y otros anuncios fraudulentos
FACUA Andalucía muestra su preocupación por los cambios en las competencias en materia de Consumo a un año del inicio de la legislatura
FACUA Málaga lamenta que la significativa bajada de precios de alimentos en origen no se traslade al consumidor
FACUA advierte que enviar un SMS nacional costará un 36% más que hacerlo en 'roaming'
FACUA Andalucía pide a Griñán que dé un mayor impulso a las políticas de protección de los consumidores
La Comunidad inscribe a FACUA Madrid en el Registro de Asociaciones de Consumidores
FACUA denuncia ante la Guardia Civil 31 anuncios de venta de órganos a través de Internet
FACUA cree que Movistar da un paso importante con su nueva tarifa Simple, pero recuerda que es más cara que las de varias compañías
FACUA Sevilla denuncia a Movistar por desarrollar una campaña engañosa con la Feria como pretexto
La lista del 'calzado tóxico' crece una semana más y ya son 82 las marcas con modelos contaminados
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