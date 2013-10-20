FACUA informa

Boletín semanal número 260
20/10/2013

FACUA Huelva se manifiesta contra la pobreza y el hambre en el mundo

FACUA recibe numerosas quejas sobre los cursos de la falsa asesora de Policía y Guardia Civil #fraudeCM

FACUA Huelva y USO mantienen un encuentro para abordar la composición del nuevo Consejo Económico y Social

FACUA Andalucía apoya las movilizaciones para exigir unos presupuestos justos que eliminen desigualdades

FACUA Córdoba presenta la sexta edición de su concurso provincial de fotografía

FACUA Huelva y CSIF se reúnen para abordar la composición del Consejo Económico y Social de la provincia

Una empresaria finge ser asesora de Policía y Guardia Civil para dar cursos de redes sociales #fraudeCM

FACUA Huelva participa en la última reunión de la Cumbre Social de Huelva

Multa de 50.000 euros a Telefónica por incluir ilegalmente a un socio de FACUA en ficheros de morosos

FACUA Madrid rechaza la aprobación de la tarifa plana del taxi hacia el aeropuerto

¡Vaya! Facu Díaz también se une a FACUA en la #luchacontralosabusos... ¡Sálvese quien pueda!

FACUA reitera a Extremadura que aclare el cobro del canon del agua ante su sorprendente rebaja

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