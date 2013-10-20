FACUA informa
Boletín semanal número 260
20/10/2013
FACUA Huelva se manifiesta contra la pobreza y el hambre en el mundo
FACUA recibe numerosas quejas sobre los cursos de la falsa asesora de Policía y Guardia Civil #fraudeCM
FACUA Huelva y USO mantienen un encuentro para abordar la composición del nuevo Consejo Económico y Social
FACUA Andalucía apoya las movilizaciones para exigir unos presupuestos justos que eliminen desigualdades
FACUA Córdoba presenta la sexta edición de su concurso provincial de fotografía
FACUA Huelva y CSIF se reúnen para abordar la composición del Consejo Económico y Social de la provincia
Una empresaria finge ser asesora de Policía y Guardia Civil para dar cursos de redes sociales #fraudeCM
FACUA Huelva participa en la última reunión de la Cumbre Social de Huelva
Multa de 50.000 euros a Telefónica por incluir ilegalmente a un socio de FACUA en ficheros de morosos
FACUA Madrid rechaza la aprobación de la tarifa plana del taxi hacia el aeropuerto
¡Vaya! Facu Díaz también se une a FACUA en la #luchacontralosabusos... ¡Sálvese quien pueda!
FACUA reitera a Extremadura que aclare el cobro del canon del agua ante su sorprendente rebaja
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