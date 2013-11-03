FACUA informa
Boletín semanal número 262
03/11/2013
Inundan de miles seguidores falsos la cuenta de Twitter del portavoz de FACUA, @RubenSanchezTW
¿Sabes que Carlos Bardem es socio de FACUA? Es uno de los #consumidoresenacción
Twitter impide que las cuentas no verificadas envíen mensajes privados si incluyen enlaces
FACUA exige que se aumenten los controles durante la celebración de fiestas de Halloween
FACUA y su portavoz llevarán a los tribunales a Ausbanc y Manos Limpias
FACUA aconseja a los afectados por la huelga de Renfe reclamar por los perjuicios económicos ocasionados
FACUA Huelva se reúne con el titular de la oficina onubense de Vicepresidencia y Administración Local
FACUA Andalucía firma un convenio de colaboración con la federación LGBT Arco Iris
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