FACUA informa

Boletín semanal número 262
03/11/2013

Inundan de miles seguidores falsos la cuenta de Twitter del portavoz de FACUA, @RubenSanchezTW

¿Sabes que Carlos Bardem es socio de FACUA? Es uno de los #consumidoresenacción

Twitter impide que las cuentas no verificadas envíen mensajes privados si incluyen enlaces

FACUA exige que se aumenten los controles durante la celebración de fiestas de Halloween

FACUA y su portavoz llevarán a los tribunales a Ausbanc y Manos Limpias

FACUA aconseja a los afectados por la huelga de Renfe reclamar por los perjuicios económicos ocasionados

FACUA Huelva se reúne con el titular de la oficina onubense de Vicepresidencia y Administración Local

FACUA Andalucía firma un convenio de colaboración con la federación LGBT Arco Iris

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