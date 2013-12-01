FACUA informa
Boletín semanal número 266
01/12/2013
FACUA Sevilla rechaza la injustificada y desproporcionada subida del agua aprobada por el Ayuntamiento
El INC advierte a las telecos que iniciará acciones contra las que sigan ocultando el IVA en sus ofertas
FACUA Jaén presenta la segunda edición de su concurso provincial de fotografía
FACUA alerta del cierre de la red de clínicas dentales Lasodent Odontólogos
FACUA consulta a los consumidores sobre su percepción del servicio de suministro de agua
FACUA Huelva pide que la rehabilitación de viviendas dé prioridad a ascensores y contadores individuales
FACUA reitera su compromiso con el fin de las agresiones machistas contra las mujeres
Clientes de Zapato's alertan a FACUA Cádiz de la imposibilidad de contactar con la empresa tras su cierre
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