FACUA informa

Boletín semanal número 266
01/12/2013

FACUA Sevilla rechaza la injustificada y desproporcionada subida del agua aprobada por el Ayuntamiento

El INC advierte a las telecos que iniciará acciones contra las que sigan ocultando el IVA en sus ofertas

FACUA Jaén presenta la segunda edición de su concurso provincial de fotografía

FACUA alerta del cierre de la red de clínicas dentales Lasodent Odontólogos

FACUA consulta a los consumidores sobre su percepción del servicio de suministro de agua

FACUA Huelva pide que la rehabilitación de viviendas dé prioridad a ascensores y contadores individuales

FACUA reitera su compromiso con el fin de las agresiones machistas contra las mujeres

Clientes de Zapato's alertan a FACUA Cádiz de la imposibilidad de contactar con la empresa tras su cierre

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