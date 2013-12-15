FACUA informa
Boletín semanal número 268
15/12/2013
FACUA alerta de la retirada de las lámparas para bebés Smila de Ikea por riesgo de estrangulamiento
Vodafone repite como operador móvil peor valorado por sus clientes, según la #encuestamóvil 2013 de FACUA
FACUA participa en una jornada de la Comisión Europea sobre derechos en materia de créditos al consumo
FACUA Málaga cumple 30 años de lucha contra los abusos
FACUA Córdoba imparte un curso 'online' dirigido a funcionarios de la Mancomunidad de la Subbética
FACUA inicia una encuesta sobre la atención al cliente de los proveedores de fijo e internet
FACUA recoge la opinión de los usuarios sobre la atención al cliente de las compañías aéreas
Clausuran una nueva fiesta 'light' para menores tras la alerta de FACUA Córdoba
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