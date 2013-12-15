FACUA informa

Boletín semanal número 268
15/12/2013

FACUA alerta de la retirada de las lámparas para bebés Smila de Ikea por riesgo de estrangulamiento

Vodafone repite como operador móvil peor valorado por sus clientes, según la #encuestamóvil 2013 de FACUA

FACUA participa en una jornada de la Comisión Europea sobre derechos en materia de créditos al consumo

FACUA Málaga cumple 30 años de lucha contra los abusos

FACUA Córdoba imparte un curso 'online' dirigido a funcionarios de la Mancomunidad de la Subbética

FACUA inicia una encuesta sobre la atención al cliente de los proveedores de fijo e internet

FACUA recoge la opinión de los usuarios sobre la atención al cliente de las compañías aéreas

Clausuran una nueva fiesta 'light' para menores tras la alerta de FACUA Córdoba

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos