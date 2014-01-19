FACUA informa
Boletín semanal número 273
19/01/2014
FACUA denuncia al titular del número del #fraudeSMS masivo que simula ser de un contacto de WhatsApp
Abren expediente sancionador contra una tienda de cigarros electrónicos tras la denuncia de FACUA Córdoba
El portavoz de FACUA participa en Oviedo en el evento sobre redes sociales #SmartDaysOVD
FACUA Córdoba atendió 1.601 consultas y reclamaciones durante 2013
"Te estoy escribiendo por WhatsApp. Dime si te llegan mis mensajes". No contestes a este SMS, es un fraude
Telecomunicaciones, banca y energía, sectores más denunciados por los consumidores en FACUA durante 2013
FACUA
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