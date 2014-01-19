FACUA informa

Boletín semanal número 273
19/01/2014

FACUA denuncia al titular del número del #fraudeSMS masivo que simula ser de un contacto de WhatsApp

Abren expediente sancionador contra una tienda de cigarros electrónicos tras la denuncia de FACUA Córdoba

El portavoz de FACUA participa en Oviedo en el evento sobre redes sociales #SmartDaysOVD

FACUA Córdoba atendió 1.601 consultas y reclamaciones durante 2013

"Te estoy escribiendo por WhatsApp. Dime si te llegan mis mensajes". No contestes a este SMS, es un fraude

Telecomunicaciones, banca y energía, sectores más denunciados por los consumidores en FACUA durante 2013

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