FACUA informa
Boletín semanal número 274
26/01/2014
Organizaciones ciudadanas de Málaga llaman a la movilización contra el tarifazo del agua #tarifazoMálaga
La Fundación FACUA publica un libro sobre el programa de eliminación de salideros de agua en La Habana
La Setsi tarda trece meses en retirar el 807 de una financiera denunciada por FACUA por vulnerar la norma
FACUA denuncia a cuatro empresas dedicadas al #fraudeSMS
Consumur muestra su desacuerdo con el plan de Fomento para la solución ferroviaria en la ciudad de Murcia
FACUA Andalucía desarrolla un programa formativo sobre alimentación saludable y sostenible
Sacarse el carné de conducir B a la primera cuesta una media de 723 euros, según un estudio de FACUA
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