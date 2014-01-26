FACUA informa

Boletín semanal número 274
26/01/2014

Organizaciones ciudadanas de Málaga llaman a la movilización contra el tarifazo del agua #tarifazoMálaga

La Fundación FACUA publica un libro sobre el programa de eliminación de salideros de agua en La Habana

La Setsi tarda trece meses en retirar el 807 de una financiera denunciada por FACUA por vulnerar la norma

FACUA denuncia a cuatro empresas dedicadas al #fraudeSMS

Consumur muestra su desacuerdo con el plan de Fomento para la solución ferroviaria en la ciudad de Murcia

FACUA Andalucía desarrolla un programa formativo sobre alimentación saludable y sostenible

Sacarse el carné de conducir B a la primera cuesta una media de 723 euros, según un estudio de FACUA

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos