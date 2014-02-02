FACUA informa

Boletín semanal número 275
02/02/2014

FACUA considera un fraude la privatización de AENA y reclama su paralización

FACUA Sevilla pregunta al Ayuntamiento cómo está ejecutando las políticas de consumo tras la reforma local

FACUA Madrid pide que se depuren responsabilidades tras morir una niña en un parque infantil de Rivas

FACUA Sevilla interpone veintisiete demandas judiciales por el fraude de las cláusulas suelo

FACUA Cádiz tacha de salvajada el corte de suministro de agua a cien familias de La Barca de la Florida

FACUA Madrid celebra la suspensión de la privatización sanitaria de la Comunidad de Madrid

La Junta abre expediente sancionador a la organizadora del concierto de Alejandro Sanz en Cádiz

El portavoz de FACUA participa en Canarias en la Jornada Crisis económica y protección al consumidor

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantiene la suspensión de la externalización sanitaria

FACUA Córdoba presenta una batería de denuncias por cláusulas suelo

FACUA Cádiz alerta sobre las visitas a los domicilios de comerciales de empresas de electricidad

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