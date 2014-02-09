FACUA informa

Boletín semanal número 276
09/02/2014

FACUA Cádiz denuncia al concesionario Punto Cero Multimarca por negarse a reparar un vehículo en garantía

FACUA realiza un estudio comparativo sobre suministro eléctrico en diez países de Europa

FACUA Catalunya valora el proyecto de ley sobre las garantías de los consumidores al contratar créditos

La delegación territorial de FACUA en Extremadura se reúne con IU de Cáceres y Badajoz

FACUA Madrid, reconocida por la Comunidad como asociación de consumidores representativa

FACUA Huelva imparte dieciséis talleres a 654 jóvenes en enero

Frente sevillano contra el cierre de los juzgados locales y la privatización de los registros civiles

El 65% de los consumidores encuestados por FACUA asegura haber detectado falseos de precios en las rebajas

Andalucía se niega a aplicar multas proporcionales al fraude milmillonario de las cláusulas suelo

FACUA Cádiz se reúne con las familias que han ocupado la finca de San Severiano 43 en Cádiz

FACUA Sevilla pregunta a 60 ayuntamientos cómo está afectando la reforma local a sus políticas de consumo

El Gobierno sube en febrero un 18% el término de potencia y baja un 7% el de energía eléctrica

FACUA Málaga detecta diferencias de hasta el 386% en los precios de las naranjas de origen a consumidor

Las telecomunicaciones, el sector más denunciado por los usuarios en la provincia de Cádiz durante 2013

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