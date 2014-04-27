FACUA informa

Boletín semanal número 287
27/04/2014

FACUA celebra su 9ª Asamblea General

FACUA denuncia a Entradasmadrid por irregularidades en la venta de tiques para partidos del Real Madrid

Bankia se lleva de nuevo en 2013 el premio a El Peor Anuncio del Año

FACUA Cádiz convoca una asamblea de afectados por las cláusulas suelo en el Campo de Gibraltar

Nueva sanción a Vodafone por incluir ilegalmente a un socio de FACUA en un fichero de morosos

FACUA Cádiz alerta de nuevos fraudes en las revisiones de gas en la localidad de Rota

Bankia, elegida de nuevo por los consumidores como La Peor Empresa del Año

Las líneas 902 representan para los consumidores La Peor Práctica Empresarial del Año

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