FACUA informa
Boletín semanal número 287
27/04/2014
FACUA celebra su 9ª Asamblea General
FACUA denuncia a Entradasmadrid por irregularidades en la venta de tiques para partidos del Real Madrid
Bankia se lleva de nuevo en 2013 el premio a El Peor Anuncio del Año
FACUA Cádiz convoca una asamblea de afectados por las cláusulas suelo en el Campo de Gibraltar
Nueva sanción a Vodafone por incluir ilegalmente a un socio de FACUA en un fichero de morosos
FACUA Cádiz alerta de nuevos fraudes en las revisiones de gas en la localidad de Rota
Bankia, elegida de nuevo por los consumidores como La Peor Empresa del Año
Las líneas 902 representan para los consumidores La Peor Práctica Empresarial del Año
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