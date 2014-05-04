FACUA informa

Boletín semanal número 288
04/05/2014

FACUA Córdoba tacha de irrisoria la sanción de la Junta a los organizadores de la fiesta en Podium

FACUA Granada se reúne con Endesa para abordar las quejas sobre el suministro eléctrico en la provincia

FACUA ve ridícula la multa a Vodafone por su fraude en tarifas de roaming y exige que devuelva el dinero

FACUA Cádiz convoca a una asamblea informativa a los afectados por las cláusulas suelo

Multa de 20.000 euros a Endesa tras la denuncia de FACUA por acosar a su socio Máximo Pradera

FACUA Huelva celebra su 34ª Asamblea General de Socios

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