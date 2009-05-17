FACUA informa
Boletín semanal número 29
17/05/2009
Industria aprueba una nueva norma para regular las estimaciones en el consumo eléctrico
FACUA pide a Zapatero que los ordenadores para niños de Primaria sólo vayan equipados con 'software' libre
Ya hay más de cien marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato
FACUA Sevilla exige al Ayuntamiento el adecentamiento del Cementerio de San Fernando ante su lamentable estado de conservación
FACUA critica que Zapatero pretenda reactivar el mercado inmobiliario actuando contra los usuarios en lugar de contra los especuladores
Cádiz es la capital andaluza con el carné de conducir más caro
FACUA detecta diferencias de hasta 701 euros en el coste medio del carné de conducir en veintinueve ciudades
FACUA denuncia a Aetic ante la Comisión Nacional de la Competencia
FACUA Málaga y la Federación de Autónomos Comerciantes y Empresarios de Málaga y Provincia firman un convenio de colaboración
Sancionan con 15.000 euros a una constructora por imponer a los usuarios el pago del impuesto de plusvalía
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