FACUA informa

Boletín semanal número 29
17/05/2009

Industria aprueba una nueva norma para regular las estimaciones en el consumo eléctrico

FACUA pide a Zapatero que los ordenadores para niños de Primaria sólo vayan equipados con 'software' libre

Ya hay más de cien marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato

FACUA Sevilla exige al Ayuntamiento el adecentamiento del Cementerio de San Fernando ante su lamentable estado de conservación

FACUA critica que Zapatero pretenda reactivar el mercado inmobiliario actuando contra los usuarios en lugar de contra los especuladores

Cádiz es la capital andaluza con el carné de conducir más caro

FACUA detecta diferencias de hasta 701 euros en el coste medio del carné de conducir en veintinueve ciudades

FACUA denuncia a Aetic ante la Comisión Nacional de la Competencia

FACUA Málaga y la Federación de Autónomos Comerciantes y Empresarios de Málaga y Provincia firman un convenio de colaboración

Sancionan con 15.000 euros a una constructora por imponer a los usuarios el pago del impuesto de plusvalía

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