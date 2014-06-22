FACUA informa

Boletín semanal número 295
22/06/2014

FACUA Sevilla recurrirá la ampliación de la zona azul en los tribunales y recomienda guardar los tiques

FACUA se suma a la petición de libertad para Carmen y Carlos y denuncia la persecución de las protestas

Una socia de FACUA recupera 2.050 euros pagados por un vehículo con el cuentakilómetros manipulado

FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento que paralice la ampliación de la zona azul por vulnerar la ley

Competencia abre expediente sancionador a Iberdrola por "manipulación fraudulenta" de precios en la luz

FACUA señala que plataformas como Uber deben someterse a la ley para garantizar derechos de los usuarios

Retiran dos lotes de bebida de soja natural Hacendado que pueden tener trazas de proteína de leche de vaca

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