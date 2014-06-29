FACUA informa
Boletín semanal número 296
29/06/2014
Isla Mágica inaugura sus instalaciones acuáticas con sólo una de sus cuatro atracciones en funcionamiento
Consumur logra que Bankia realice una dación en pago a una socia
FACUA denuncia que la anunciada reforma fiscal sólo pretende favorecer a las rentas más altas
La campaña #liberamimóvil hace que Vodafone se sume a Movistar y Orange para comenzar a cumplir la ley
FACUA nunca ha emitido facturas ni prestado servicios a UGT-A, una invención difamatoria de Manos Limpias
FACUA Cádiz se suma a la convocatoria de Manifestación ¡Cádiz Empleo ya!
FACUA aconseja a los usuarios afectados por la huelga de controladores franceses que reclamen sus derechos
La movilización de usuarios por un error de eDreams al aplicar una oferta hace que la empresa rectifique
FACUA Córdoba y la Diputación provincial desarrollan por segundo año el programa 'Creciendo en Derechos'
FACUA Madrid considera un nuevo ataque al transporte público suprimir nueve líneas en domingos y festivos
La policía alerta de que los nuevos contadores de la luz favorecen los robos en viviendas en verano
FACUA Granada denuncia la calidad del servicio de los autobuses urbanos de la ciudad
Consumur insta a reclamar si el tiempo en lista de espera es superior al establecido en la norma regional
FACUA denuncia que Jazztel y Vodafone siguen incumpliendo la ley al cobrar por los recibos en papel
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