FACUA informa
Boletín semanal número 297
06/07/2014
FACUA denuncia que el aforamiento del Rey eclipsa la ley que aumenta el control político sobre la justicia
FACUA pide sanciones para Carrefour por presentar la publicidad de un bikini para niñas de manera erótica
FACUA, la cuarta organización activista más influyente en Twitter en Europa según la Universidad de Viena
Casi 7 de cada 10 consumidores aseguran haber detectado falseos de precios en las rebajas
La Administración sigue excluyendo a los consumidores de la Mesa por el Aeropuerto de San Pablo
La UE vuelve a retrasar la supresión definitiva de los recargos por 'roaming' con otra rebaja de precios
FACUA Córdoba denuncia la ilegalidad de la reducción horaria del taxi a través del taxímetro
FACUA pide a la Junta que aclare el alcance para la salud de la supuesta contaminación de harinas cárnicas
FACUA denuncia que sigan creciendo las ejecuciones hipotecarias ante la pasividad del Gobierno
FACUA Castilla y León ve ridícula la multa al Ayuntamiento de Torrelobatón por un vertedero ilegal
FACUA logra que la Junta deje de reclamar la devolución de la ayuda a una dependiente antes de fallecer
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