FACUA informa

Boletín semanal número 3
16/11/2008

FACUA Asturias considera caótico el protocolo del Ayuntamiento de Gijón para dar citas a los usuarios

FACUA denuncia a una empresa dedicada a la venta fraudulenta de medicamentos por Internet a nivel internacional

FACUA denuncia a 14 compañías por vulnerar la legislación nacional y el nuevo Reglamento europeo sobre servicios aéreos

FACUA Cádiz apoya la participación de los representantes vecinales en los Consejos de Administración de las empresas públicas

Según un estudio de FACUA, aprobar el carné de conducir 'a la primera' cuesta una media de 893 euros, un 7,3% más que en 2007

FACUA denuncia a Movistar por negarse a entregar ordenadores portátiles comprados a través de su tienda 'online'

FACUA denuncia un nuevo caso de 'phishing' para estafar a clientes del Santander

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