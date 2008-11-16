FACUA informa
Boletín semanal número 3
16/11/2008
FACUA Asturias considera caótico el protocolo del Ayuntamiento de Gijón para dar citas a los usuarios
FACUA denuncia a una empresa dedicada a la venta fraudulenta de medicamentos por Internet a nivel internacional
FACUA denuncia a 14 compañías por vulnerar la legislación nacional y el nuevo Reglamento europeo sobre servicios aéreos
FACUA Cádiz apoya la participación de los representantes vecinales en los Consejos de Administración de las empresas públicas
Según un estudio de FACUA, aprobar el carné de conducir 'a la primera' cuesta una media de 893 euros, un 7,3% más que en 2007
FACUA denuncia a Movistar por negarse a entregar ordenadores portátiles comprados a través de su tienda 'online'
FACUA denuncia un nuevo caso de 'phishing' para estafar a clientes del Santander
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