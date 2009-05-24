FACUA informa
Boletín semanal número 30
24/05/2009
Tras las denuncias de FACUA, el grupo Globalia recibe seis multas por anunciar precios inferiores a los reales
FACUA Cádiz critica que el nuevo Reglamento de mercados de abastos no presta atención a la protección de los consumidores
FACUA valora positivamente la sentencia del TUE que reserva la explotación de las farmacias exclusivamente a los farmacéuticos
Ordenan la retirada del mercado de jabones con apariencia de caramelos y pasteles
FACUA Córdoba ofrece algunos consejos básicos para disfrutar de la Feria sin problemas
FACUA Córdoba y la Oficina del Defensor de la Ciudadanía firman un acuerdo de colaboración
FACUA abre su espacio en Twitter
El portavoz de FACUA, en los encuentros digitales del Grupo Joly
FACUA denuncia a seis aerolíneas que cobran a los pasajeros por atender sus consultas y reclamaciones
FACUA aconseja no comprar por impulso y recuerda que un mismo coche puede variar hasta 3.600 euros en función del concesionario
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio