FACUA informa

Boletín semanal número 30
24/05/2009

Tras las denuncias de FACUA, el grupo Globalia recibe seis multas por anunciar precios inferiores a los reales

FACUA Cádiz critica que el nuevo Reglamento de mercados de abastos no presta atención a la protección de los consumidores

FACUA valora positivamente la sentencia del TUE que reserva la explotación de las farmacias exclusivamente a los farmacéuticos

Ordenan la retirada del mercado de jabones con apariencia de caramelos y pasteles

FACUA Córdoba ofrece algunos consejos básicos para disfrutar de la Feria sin problemas

FACUA Córdoba y la Oficina del Defensor de la Ciudadanía firman un acuerdo de colaboración

FACUA abre su espacio en Twitter

El portavoz de FACUA, en los encuentros digitales del Grupo Joly

FACUA denuncia a seis aerolíneas que cobran a los pasajeros por atender sus consultas y reclamaciones

FACUA aconseja no comprar por impulso y recuerda que un mismo coche puede variar hasta 3.600 euros en función del concesionario

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