FACUA informa
Boletín semanal número 300
27/07/2014
Los ciudadanos suspenden al nuevo sistema de transporte urbano de Granada
FACUA Córdoba denuncia ante Bruselas la ilegalidad de la reducción horaria del taxi a través del taxímetro
Un socio de FACUA recupera 430 euros cobrados al cancelar por enfermedad un viaje con El Corte Inglés
Eliminan la web fraudulenta denunciada por FACUA que ofrecía como gancho el casting de 'Juego de tronos'
FACUA encuentra diferencias de hasta un 181% en los precios de las autoescuelas de 30 ciudades
FACUA ve ruin que se malvenda Catalunya Banc con pérdidas equivalentes al recorte en educación y sanidad
FACUA aconseja a los usuarios reclamar los cobros fraudulentos de Endesa por las nuevas extensiones de red
FACUA Sevilla pide a la Junta que aclare las irregularidades en el aumento de aforo de la sala Custom
El 88% de los usuarios cree que la zona azul no cumple con su objetivo de rotación de aparcamientos
Telecos, banca y eléctricas, los sectores más denunciados en FACUA Cádiz en el primer semestre del año
FACUA se suma al llamamiento para que pare el genocidio de Israel sobre la población de Gaza
Endesa devuelve a un socio de FACUA 1.160 euros tras un año de facturas irregulares en un inmueble vacío
FACUA Granada consulta a los consumidores sobre el nuevo sistema de transporte urbano de la ciudad
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