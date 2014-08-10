FACUA informa
Boletín semanal número 302
10/08/2014
18 de los 20 chiringuitos de playa murcianos analizados por Consumur no entregan tique de compra
FACUA exige aclaración de la Junta por el retraso de dos años en la sanción por el fraude de la sal yodada
FACUA rechaza que el Gobierno acepte pagar a la banca 2.300 millones como rescate a autopistas de peaje
FACUA denuncia a Aqualia por hacer uso y cesión indebidos de los datos personales de sus clientes
Multa de 5.000 euros a Aguas de Barcelona tras la denuncia de un socio de FACUA ante Protección de Datos
FACUA pide información a la administración extremeña sobre los retrasos médicos
FACUA Cádiz recibe numerosas quejas de asistentes al Festival Alrumbo celebrado en Rota
FACUA Granada presenta 51 propuestas para mejorar el transporte urbano de la ciudad
FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento de la ciudad que anule la ampliación horario de la zona azul
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