FACUA informa
Boletín semanal número 305
31/08/2014
FACUA amplía su denuncia a cuatro hospitales públicos por la cesión irregular de datos a centros privados
FACUA celebra el anuncio de reforma de la ley sobre listas de espera en Sanidad de la Junta de Extremadura
FACUA critica las raquíticas multas por fraudes masivos que imponen las autoridades autonómicas de consumo
FACUA Málaga alerta sobre la proliferación de casos de phishing para obtener datos bancarios
Consumur recuerda que los centros educativos no pueden imponer la librería donde adquirir los materiales
FACUA detecta diferencias de precios de hasta el 1.036% entre clínicas dentales por un mismo tratamiento
FACUA critica que la Junta apruebe un decreto para impulsar 'asociaciones' de consumidores sin socios
FACUA pide a Sanidad que aclare las acciones para comprar los nuevos fármacos para la hepatitis C
FACUA Granada detecta la existencia de cláusula suelo en la hipoteca joven que promocionó el Ayuntamiento
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