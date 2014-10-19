FACUA informa
Boletín semanal número 312
19/10/2014
FACUA Málaga desarrolla en la capital el programa 'Herramientas de Defensa del Consumidor Mayor'
FACUA pide a la Agencia de Protección de Datos que investigue el fallo de seguridad de Dropbox
El 97% de los usuarios desconfía de la labor del Gobierno en la regulación del sector eléctrico
FACUA reclama que España siga a Francia en la prohibición y penalización de la 'obsolescencia programada'
FACUA Andalucía apoya las movilizaciones del 17 de octubre que exigen medidas contra la desigualdad social
FACUA Sevilla se suma a los actos del 17 de octubre que exigen medidas contra la desigualdad social
La Junta de Andalucía también expulsa al negocio Ausbanc del registro de asociaciones de consumidores
FACUA Cádiz exige al Ayuntamiento que aclare la situación del suministro de agua en la Barriada de Loreto
FACUA aconseja verificar que el presupuesto para adaptar la antena de tv no supere las ayudas públicas
FACUA tacha de escándalo las ayudas ilegales del Gobierno a firmas como Telefónica, Santander e Iberdrola
Consumur imparte un taller sobre 'Consumir en tiempos de crisis. El papel del Consumidor'
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