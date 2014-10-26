FACUA informa

Boletín semanal número 313
26/10/2014

Tras la denuncia de FACUA, Madrid multa a Diviertt por quedarse el dinero de las entradas del SpaceFest

Madrid, Girona y Barcelona tienen los bonos de los autobuses urbanos más caros, según un estudio de FACUA

FACUA Andalucía alerta de la caída de oferta comercial por el fin de la moratoria para la renta antigua

FACUA compara los carísimos bonos de internet móvil, el nuevo gran negocio de las operadoras

FACUA Cádiz exige que se garantice la seguridad del suministro de agua en la Barriada de Loreto

Análisis de FACUA: Barclays, Santander, Unicaja y La Caixa son los bancos con las comisiones más elevadas

FACUA Jaén anuncia en una asamblea nuevas acciones contra la cláusula suelo e informa de las ya realizadas

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