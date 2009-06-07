FACUA informa
Boletín semanal número 32
07/06/2009
FACUA Cádiz denuncia el estado del complejo deportivo Ciudad de Cádiz
FACUA pone en marcha su página 'web' en francés
FACUA y la Federación Estatal de Centros de Enseñanza de Idiomas firman un convenio de colaboración
'No dejes tu huella en el medio ambiente, consume de forma responsable', lema de una nueva campaña de FACUA Andalucía
FACUA Córdoba espera que Ferrovial Agromán ejecute sin más dilación las obras del Bulevar del Gran Capitán
El 30% de los bares y cafeterías de Valladolid encuestados por FACUA Castilla y León incumple la normativa sobre hojas de reclamaciones
El 28% de los bares y cafeterías encuestados por FACUA tiene alimentos no protegidos en vitrinas
Uno de cada cinco bares y cafeterías encuestados por FACUA Andalucía no cuenta con cartas o listas de precios visibles para los usuarios
FACUA Granada detecta camareros fumando en casi uno de cada cinco bares y cafeterías encuestados
Uno de cada cinco pequeños bares y cafeterías encuestados por FACUA Málaga incumple la Ley del tabaco
Uno de cada cinco bares y cafeterías de Sevilla tiene barreras de acceso para discapacitados
Tras la denuncia de FACUA, el etiquetado de Cola Cao Light deja de asegurar que aporta "la mitad de calorías"
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