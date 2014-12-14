FACUA informa
Boletín semanal número 320
14/12/2014
Industria tarda seis meses en anular el 807 que, a través de un SMS, prometía un premio de 1.000 euros
FACUA Córdoba denuncia el sorteo de una oferta de trabajo condicionada a realizar compras en un comercio
Analizadas las tarifas del taxi en 45 ciudades: Tarragona, San Sebastián, Girona y Pamplona, las más caras
Preventiva de Seguros abona 2.133 euros por un robo de joyas tras la intervención de FACUA
Las ofertas de las eléctricas en el mercado libre aumentan el recibo hasta un 14%, alerta FACUA
FACUA alerta de la orden de retirada del complemento alimenticio Havoc cápsulas por riesgos para la salud
Cajamar devuelve 1.400 euros a un socio de FACUA cargados en su tarjeta tras un uso fraudulento
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