FACUA informa

Boletín semanal número 320
14/12/2014

Industria tarda seis meses en anular el 807 que, a través de un SMS, prometía un premio de 1.000 euros

FACUA Córdoba denuncia el sorteo de una oferta de trabajo condicionada a realizar compras en un comercio

Analizadas las tarifas del taxi en 45 ciudades: Tarragona, San Sebastián, Girona y Pamplona, las más caras

Preventiva de Seguros abona 2.133 euros por un robo de joyas tras la intervención de FACUA

Las ofertas de las eléctricas en el mercado libre aumentan el recibo hasta un 14%, alerta FACUA

FACUA alerta de la orden de retirada del complemento alimenticio Havoc cápsulas por riesgos para la salud

Cajamar devuelve 1.400 euros a un socio de FACUA cargados en su tarjeta tras un uso fraudulento

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