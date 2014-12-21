FACUA informa
Boletín semanal número 321
21/12/2014
Barcelona, A Coruña, Madrid y Alicante, las capitales con los cines más caros según un estudio de FACUA
FACUA critica que la nueva norma sobre etiquetado de alimentos aún no contemple la información nutricional
FACUA desarrolla una campaña para ayudar a los consumidores a resolver dudas sobre el sector eléctrico
Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones a la #peorempresa2014
FACUA Cádiz pide al consistorio que impida el concierto de Alejandro Sanz si lo organiza Link Entertaiment
Las eléctricas cortaron la luz por impago a más de un millón de familias en 2013, alerta FACUA
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