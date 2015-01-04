FACUA informa

Boletín semanal número 323
04/01/2015

La luz en diciembre, un 13,3% más cara que en enero de 2014

FACUA Cádiz denuncia que Eléctrica de Cádiz incumple el Plan de Sustitución de Contadores

FACUA insta a ayuntamientos y comunidades autónomas a inspeccionar las fiestas de fin de año

FACUA Málaga y el Sindicato Médico denuncian el estado de las urgencias del Hospital Materno-Infantil

Lucha contra los supermercados que desperdician alimentos

Encuesta de FACUA: ¿Qué hacen los súper con los alimentos que no venden? Sólo 9 de 28 cadenas lo aclaran

Las Guías del Consumidor de FACUA

Cocina, manualidades y cuentos "para niñas": FACUA denuncia a Susaeta Ediciones por lanzar libros sexistas

FACUA critica que el Gobierno se pliegue a las 'telecos' para evitar la eliminación del 'roaming'

Nace FACUA.tv

FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento sólo atienda a los intereses de Auttacor en el sector del taxi

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