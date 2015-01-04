FACUA informa
Boletín semanal número 323
04/01/2015
La luz en diciembre, un 13,3% más cara que en enero de 2014
FACUA Cádiz denuncia que Eléctrica de Cádiz incumple el Plan de Sustitución de Contadores
FACUA insta a ayuntamientos y comunidades autónomas a inspeccionar las fiestas de fin de año
FACUA Málaga y el Sindicato Médico denuncian el estado de las urgencias del Hospital Materno-Infantil
Lucha contra los supermercados que desperdician alimentos
Encuesta de FACUA: ¿Qué hacen los súper con los alimentos que no venden? Sólo 9 de 28 cadenas lo aclaran
Las Guías del Consumidor de FACUA
Cocina, manualidades y cuentos "para niñas": FACUA denuncia a Susaeta Ediciones por lanzar libros sexistas
FACUA critica que el Gobierno se pliegue a las 'telecos' para evitar la eliminación del 'roaming'
Nace FACUA.tv
FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento sólo atienda a los intereses de Auttacor en el sector del taxi
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