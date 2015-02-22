FACUA informa
Boletín semanal número 330
22/02/2015
FACUA Sevilla exige a la Junta que garantice el servicio en el centro de discapacitados de Cocemfe
FACUA Sevilla considera vergonzante la reacción de Zoido a la desaparición de un cadáver en el cementerio
FACUA denuncia un anuncio que presenta como "plan perfecto" para un hombre que una mujer se tome 5 copas
El Cementerio de Sevilla 'pierde' una difunta y el Ayuntamiento se niega a indemnizar a la familia
FACUA denuncia que la reforma del Código Penal es un atentado contra la libertad de expresión
FACUA reclama al Gobierno que elimine las tasas judiciales y aclare el destino del dinero recaudado
FACUA alerta de la retirada de dos sillas de automóvil para bebé marca BBest por parte de El Corte Inglés
La Red Andalucía No al TTIP organiza unas jornadas en Sevilla sobre el Tratado de Libre Comercio con EE UU
Los supuestos descuentos que ofertan las eléctricas pueden encarecer el recibo hasta un 12%, alerta FACUA
Compromiso Social apoya la Jornada de Acción Mundial en defensa de las libertades y del derecho de huelga
FACUA Córdoba reanuda por cuarto año consecutivo los talleres para niños '1 Gota x 1 Vida'
FACUA Málaga critica la demagogia del alcalde cuando se refiere a la tarifa del agua de la ciudad
FACUA ofrece a los afectados por el cierre de Corporación Dermoestética un formulario de reclamación
Elige a la #peorempresa2014: las nominadas son Bankia, Divatto, Orange, Repsol y Gilead
FACUA denuncia a Causa Común, asociación pantalla creada por Ausbanc para seguir operando fraudulentamente
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