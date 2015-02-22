FACUA informa

Boletín semanal número 330
22/02/2015

FACUA Sevilla exige a la Junta que garantice el servicio en el centro de discapacitados de Cocemfe

FACUA Sevilla considera vergonzante la reacción de Zoido a la desaparición de un cadáver en el cementerio

FACUA denuncia un anuncio que presenta como "plan perfecto" para un hombre que una mujer se tome 5 copas

El Cementerio de Sevilla 'pierde' una difunta y el Ayuntamiento se niega a indemnizar a la familia

FACUA denuncia que la reforma del Código Penal es un atentado contra la libertad de expresión

FACUA reclama al Gobierno que elimine las tasas judiciales y aclare el destino del dinero recaudado

FACUA alerta de la retirada de dos sillas de automóvil para bebé marca BBest por parte de El Corte Inglés

La Red Andalucía No al TTIP organiza unas jornadas en Sevilla sobre el Tratado de Libre Comercio con EE UU

Los supuestos descuentos que ofertan las eléctricas pueden encarecer el recibo hasta un 12%, alerta FACUA

Compromiso Social apoya la Jornada de Acción Mundial en defensa de las libertades y del derecho de huelga

FACUA Córdoba reanuda por cuarto año consecutivo los talleres para niños '1 Gota x 1 Vida'

FACUA Málaga critica la demagogia del alcalde cuando se refiere a la tarifa del agua de la ciudad

FACUA ofrece a los afectados por el cierre de Corporación Dermoestética un formulario de reclamación

Elige a la #peorempresa2014: las nominadas son Bankia, Divatto, Orange, Repsol y Gilead

FACUA denuncia a Causa Común, asociación pantalla creada por Ausbanc para seguir operando fraudulentamente

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