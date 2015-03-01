FACUA informa

Boletín semanal número 331
01/03/2015

El Gobierno rectifica al acercarse las elecciones y suprime las tasas judiciales para personas físicas

FACUA Andalucía pide una Agencia de Protección de los Consumidores para luchar contra el fraude

FACUA Andalucía desarrolla una aplicación web para promocionar la alimentación responsable entre menores

FACUA Madrid celebra su 8ª Asamblea General de socios

FACUA ve impropias de un Estado aconfesional las reglas del Gobierno para aprobar Religión en las escuelas

FACUA Cádiz aconseja a los afectados por el cierre de la clínica Suavitas en Jerez de la Frontera

FACUA reclama al Gobierno que intervenga el precio de la gasolina ante la multa de la CNMC a 5 petroleras

FACUA pide a la Junta parar la reapertura de la mina de Aznalcóllar hasta despejar las dudas de seguridad

FACUA denuncia a Cines Dreams Palacio de Hielo de Madrid por no permitir comida ni bebida del exterior

FACUA denuncia a Ausbanc por falsear dos sentencias de la Audiencia de Badajoz para captar clientes

FACUA denuncia a Wonkandy por vender a menores chicles con aspecto de cigarrillos

Consumur en el foro de participación ciudadana sobre la gestión de las listas de espera en la sanidad

FACUA Comunidad Valenciana celebra sus Asambleas Generales de Socios

Más de 150 personas participan en las jornadas de información y debate de la Red Andalucía No al TTIP

FACUA lanza la campaña #SiTeCensuraTwitter para que los usuarios denuncien la suspensión ilegal de cuentas

FACUA Andalucía participa en las Jornadas de información sobre el TTIP de Sevilla

FACUA Andalucía participa en una Mesa sobre la cadena agroalimentaria

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