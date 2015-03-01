FACUA informa
Boletín semanal número 331
01/03/2015
El Gobierno rectifica al acercarse las elecciones y suprime las tasas judiciales para personas físicas
FACUA Andalucía pide una Agencia de Protección de los Consumidores para luchar contra el fraude
FACUA Andalucía desarrolla una aplicación web para promocionar la alimentación responsable entre menores
FACUA Madrid celebra su 8ª Asamblea General de socios
FACUA ve impropias de un Estado aconfesional las reglas del Gobierno para aprobar Religión en las escuelas
FACUA Cádiz aconseja a los afectados por el cierre de la clínica Suavitas en Jerez de la Frontera
FACUA reclama al Gobierno que intervenga el precio de la gasolina ante la multa de la CNMC a 5 petroleras
FACUA pide a la Junta parar la reapertura de la mina de Aznalcóllar hasta despejar las dudas de seguridad
FACUA denuncia a Cines Dreams Palacio de Hielo de Madrid por no permitir comida ni bebida del exterior
FACUA denuncia a Ausbanc por falsear dos sentencias de la Audiencia de Badajoz para captar clientes
FACUA denuncia a Wonkandy por vender a menores chicles con aspecto de cigarrillos
Consumur en el foro de participación ciudadana sobre la gestión de las listas de espera en la sanidad
FACUA Comunidad Valenciana celebra sus Asambleas Generales de Socios
Más de 150 personas participan en las jornadas de información y debate de la Red Andalucía No al TTIP
FACUA lanza la campaña #SiTeCensuraTwitter para que los usuarios denuncien la suspensión ilegal de cuentas
FACUA Andalucía participa en las Jornadas de información sobre el TTIP de Sevilla
FACUA Andalucía participa en una Mesa sobre la cadena agroalimentaria
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