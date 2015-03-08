FACUA informa

Boletín semanal número 332
08/03/2015

FACUA celebra este sábado en Sevilla su 10ª Asamblea General

La Junta de Andalucía dice ahora que no sabe si multará a los bancos por el fraude de las cláusulas suelo

Convocatoria de las asociaciones provinciales de Andalucía a sus Asambleas Generales de Socios 2015

FACUA Cádiz celebra su XXXV Asamblea General de socios este viernes

FACUA Andalucía suscribe la Declaración contra la liberalización de horarios comerciales

FACUA pregunta a Susana Díaz por qué tiene paralizado un macroexpediente sancionador por la cláusula suelo

FACUA Granada se opone a la subida de tarifas de Emucesa y la mercantilización del cementerio de San José

FACUA Sevilla muestra su apoyo al centro de discapacitados de Canf-Cocemfe y exige soluciones a la Junta

FACUA Comunidad Valenciana se adhiere en Valencia a la Campaña No al TTIP

FACUA Málaga logra que Endesa anule una refacturación de 1.900 euros tras inventar un fraude inexistente

375 organizaciones sociales europeas piden a los eurodiputados que protejan a la ciudadanía frente al TTIP

Las tarifas del gas natural han subido un 9% en poco más de tres años, nueve veces por encima del IPC

Consumur participa en la XIV Edición de la Muestra de Voluntariado

La luz acumula una subida interanual del 13,7% tras bajar cinco puntos en febrero

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