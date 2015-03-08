FACUA informa
Boletín semanal número 332
08/03/2015
FACUA celebra este sábado en Sevilla su 10ª Asamblea General
La Junta de Andalucía dice ahora que no sabe si multará a los bancos por el fraude de las cláusulas suelo
Convocatoria de las asociaciones provinciales de Andalucía a sus Asambleas Generales de Socios 2015
FACUA Cádiz celebra su XXXV Asamblea General de socios este viernes
FACUA Andalucía suscribe la Declaración contra la liberalización de horarios comerciales
FACUA pregunta a Susana Díaz por qué tiene paralizado un macroexpediente sancionador por la cláusula suelo
FACUA Granada se opone a la subida de tarifas de Emucesa y la mercantilización del cementerio de San José
FACUA Sevilla muestra su apoyo al centro de discapacitados de Canf-Cocemfe y exige soluciones a la Junta
FACUA Comunidad Valenciana se adhiere en Valencia a la Campaña No al TTIP
FACUA Málaga logra que Endesa anule una refacturación de 1.900 euros tras inventar un fraude inexistente
375 organizaciones sociales europeas piden a los eurodiputados que protejan a la ciudadanía frente al TTIP
Las tarifas del gas natural han subido un 9% en poco más de tres años, nueve veces por encima del IPC
Consumur participa en la XIV Edición de la Muestra de Voluntariado
La luz acumula una subida interanual del 13,7% tras bajar cinco puntos en febrero
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio