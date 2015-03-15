FACUA informa
Boletín semanal número 333
15/03/2015
FACUA Málaga celebra su Asamblea General de Socios
FACUA denuncia que el hachazo en renovables fue un montaje que beneficia a las grandes energéticas
FACUA sale a la calle en catorce ciudades para llamar a los consumidores a la #luchacontralosabusos
FACUA muestra su profundo rechazo a la propuesta de la patronal de parasitar las autovías con un peaje
Convocatoria de la 35ª Asamblea General de Socios de FACUA Sevilla
Bankia y Gilead, el laboratorio del Sovaldi, competirán en las votaciones a la #peorempresa2014
FACUA Andalucía suma su apoyo a la Marcha por la Vivienda Digna de las corralas
Consumur y Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz celebran el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
FACUA Córdoba califica de nefasta la nueva ordenanza del taxi
Las prácticas comerciales fraudulentas de las grandes eléctricas reciben el premio al #peorabuso2014
FACUA considera deplorable que el Gobierno pretenda convertir el Registro Civil en un negocio
La campaña de Endesa 'Creemos en la energía de este país' recibe el premio al #peoranuncio2014
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