FACUA informa

Boletín semanal número 333
15/03/2015

FACUA Málaga celebra su Asamblea General de Socios

FACUA denuncia que el hachazo en renovables fue un montaje que beneficia a las grandes energéticas

FACUA sale a la calle en catorce ciudades para llamar a los consumidores a la #luchacontralosabusos

FACUA muestra su profundo rechazo a la propuesta de la patronal de parasitar las autovías con un peaje

Convocatoria de la 35ª Asamblea General de Socios de FACUA Sevilla

Bankia y Gilead, el laboratorio del Sovaldi, competirán en las votaciones a la #peorempresa2014

FACUA Andalucía suma su apoyo a la Marcha por la Vivienda Digna de las corralas

Consumur y Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz celebran el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

FACUA Córdoba califica de nefasta la nueva ordenanza del taxi

Las prácticas comerciales fraudulentas de las grandes eléctricas reciben el premio al #peorabuso2014

FACUA considera deplorable que el Gobierno pretenda convertir el Registro Civil en un negocio

La campaña de Endesa 'Creemos en la energía de este país' recibe el premio al #peoranuncio2014

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