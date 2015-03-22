FACUA informa
Boletín semanal número 334
22/03/2015
FACUA defiende la gestión pública del agua frente a su privatización y mercantilización
FACUA Cádiz recomienda a los afectados por el cierre de Chipiona Dental que reclamen a la empresa
Y la #peorempresa2014 es... Gilead, el laboratorio del fármaco contra la hepatitis C Sovaldi
FACUA advierte de que La Caixa cobrará 2 euros por sacar dinero en sus cajeros a quienes no sean clientes
El Instituto Andaluz de la Mujer apercibe al Mercado Lonja del Barranco de Sevilla por publicidad sexista
FACUA Córdoba critica la posición dominante del ayuntamiento en relación a la nueva ordenanza del taxi
FACUA aconseja a los afectados por la huelga de Lufthansa que pidan indemnizaciones por los perjuicios
FACUA Cádiz se reúne con usuarios de la clínica Oraldent de Chipiona para informarle de sus derechos
FACUA denuncia a Movistar, Vodafone y Phone House por cláusulas abusivas en sus seguros a móviles
FACUA Jaén entrega los premios de su concurso provincial de fotografía
FACUA Córdoba entrega los premios del VII Concurso Provincial de Fotografía
El butano ha subido un 4,1% desde la llegada de Rajoy al Gobierno
Suspenden una fiesta para menores en la discoteca Symmetric tras la alerta de FACUA Córdoba
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