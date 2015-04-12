FACUA informa

Boletín semanal número 337
12/04/2015

FACUA Andalucía celebra su 26ª Asamblea General

Estas son las 10 ONG españolas con más seguidores en Twitter

Industria negocia con las eléctricas cómo será la facturación horaria y mantiene al margen a los usuarios

Un estudio de FACUA detecta diferencias de hasta el 400% en los precios de las compresas

La luz acumula una subida interanual del 12,7% tras bajar un punto en marzo

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos