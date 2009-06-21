FACUA informa

Boletín semanal número 34
21/06/2009

FACUA Andalucía y Faitel firman un convenio de colaboración

FACUA denuncia irregularidades en la liberalización eléctrica ante las autoridades de Consumo del Gobierno y las CCAA

FACUA alerta que cientos de miles de usuarios serán traspasados a compañías eléctricas que no aplicarán la tarifa fijada por el Gobierno

FACUA muestra su preocupación por la saturación del número de reclamaciones del Banco de España

Ordenan la retirada de un pegamento dirigido a niños cuyo envase imita un teléfono móvil

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