FACUA informa
Boletín semanal número 34
21/06/2009
FACUA Andalucía y Faitel firman un convenio de colaboración
FACUA denuncia irregularidades en la liberalización eléctrica ante las autoridades de Consumo del Gobierno y las CCAA
FACUA alerta que cientos de miles de usuarios serán traspasados a compañías eléctricas que no aplicarán la tarifa fijada por el Gobierno
FACUA muestra su preocupación por la saturación del número de reclamaciones del Banco de España
Ordenan la retirada de un pegamento dirigido a niños cuyo envase imita un teléfono móvil
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