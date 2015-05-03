FACUA informa
Boletín semanal número 340
03/05/2015
Telefónica amenaza con multas de hasta 270 euros al pedir la baja por la subida ilegal de Movistar Fusión
FACUA critica el caos sobre los procesos de identificación de los usuarios de bancos
FACUA Granada denuncia continuos fallos de funcionamiento en las rampas de acceso de los autobuses urbanos
FACUA critica las propuestas de regalos machistas de Carrefour para el Día de la Madre
FACUA Comunidad Valenciana vuelve a exigir que se elimine la tasa impuesta por reclamar a las eléctricas
Ordenan la retirada de las farmacias del lote H05 de Ibuprofeno Kern Pharma 40 mg/ml suspensión oral EFG
FACUA denuncia a Telefónica ante la CNMC por competencia desleal en la subida de Movistar Fusión
FACUA publica su 'Memoria 2014'
FACUA Sevilla critica la irresponsable opacidad del Ayuntamiento sobre el decomiso de alimentos caducados
FACUA denuncia a Cajamar por requerir a sus clientes que aclaren si tienen "alguna actividad política"
Consumur pide que empresas públicas o de servicios públicos estén adheridas al Sistema Arbitral de Consumo
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