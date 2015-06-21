FACUA informa

Boletín semanal número 347
21/06/2015

FACUA exige indemnizaciones a Ryanair al no facturar equipajes por la huelga de su personal en Madrid

AEPD y CNMC confirman que los contadores de la luz favorecen robos en viviendas y el Gobierno no actúa

FACUA Andalucía apoya los actos de reivindicación por la igualdad real de la orientación sexual

Unicaja intentó rechazar una autopsia como justificante de una muerte para no pagar un seguro de vida

Tras darse de baja, Movistar intentó cobrar a un usuario un 'router' que ya había devuelto

FACUA Madrid abre en Rascafría su quinta delegación en la Comunidad

FACUA Málaga imparte una conferencia sobre el TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión

La falta de controles reduciría a papel mojado el proyecto de ley sobre hipotecas, señala FACUA Andalucía

FACUA Córdoba se une a la campaña #noalcopagoconfiscatorio para cambiar la Ley de Dependencia

FACUA denuncia a Vodafone por cobrar sin autorización una nueva tarifa al superar los bonos de datos

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