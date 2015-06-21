FACUA informa
Boletín semanal número 347
21/06/2015
FACUA exige indemnizaciones a Ryanair al no facturar equipajes por la huelga de su personal en Madrid
AEPD y CNMC confirman que los contadores de la luz favorecen robos en viviendas y el Gobierno no actúa
FACUA Andalucía apoya los actos de reivindicación por la igualdad real de la orientación sexual
Unicaja intentó rechazar una autopsia como justificante de una muerte para no pagar un seguro de vida
Tras darse de baja, Movistar intentó cobrar a un usuario un 'router' que ya había devuelto
FACUA Madrid abre en Rascafría su quinta delegación en la Comunidad
FACUA Málaga imparte una conferencia sobre el TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión
La falta de controles reduciría a papel mojado el proyecto de ley sobre hipotecas, señala FACUA Andalucía
FACUA Córdoba se une a la campaña #noalcopagoconfiscatorio para cambiar la Ley de Dependencia
FACUA denuncia a Vodafone por cobrar sin autorización una nueva tarifa al superar los bonos de datos
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