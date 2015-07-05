FACUA informa

Boletín semanal número 349
05/07/2015

FACUA Catalunya abre una delegación en Tarragona

Zona azul: FACUA Sevilla lamenta la marcha atrás de Espadas en una de sus principales promesas electorales

La luz registra una subida interanual del 4,2% tras aumentar cinco puntos en junio

FACUA Córdoba pide a la alcaldesa participar en los consejos de administración de las empresas municipales

Tras la denuncia de FACUA Cádiz, Aqualand rectifica y deja de prohibir la entrada con bebida y comida

FACUA detecta diferencias de hasta el 85% en los precios de la leche entera en junio

FACUA Córdoba reclama al SAS más información sobre la limitación horaria de la atención primaria en verano

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