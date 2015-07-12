FACUA informa

Boletín semanal número 350
12/07/2015

FACUA Córdoba critica la 'inactividad' de la Junta de Andalucía en Córdoba en las políticas de Consumo

FACUA Sevilla reclama su participación en la mesa sobre movilidad que va a crear el alcalde

FACUA Madrid solicita a Sanidad que garantice que los centros de salud no soporten temperaturas extremas

FACUA Almería se reúne con la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio

FACUA Córdoba pide a la alcaldesa la creación del Consejo Municipal de Consumo

FACUA rechaza la sentencia del Constitucional sobre la objeción de conciencia ante la píldora postcoital

FACUA Córdoba califica el estado actual de la flota de Aucorsa como el peor de la historia

La Red Andalucía No al TTIP invita a los ayuntamientos andaluces a declararse Municipios contra el TTIP

Las tarifas del gas natural han subido un 2% desde finales de 2011, según el análisis de FACUA

FACUA Sevilla presenta sus reivindicaciones a Espadas en materia de consumo y participación ciudadana

Caja Rural Castilla-La Mancha devuelve a una socia de FACUA unas comisiones cobradas indebidamente

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