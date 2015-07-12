FACUA informa
Boletín semanal número 350
12/07/2015
FACUA Córdoba critica la 'inactividad' de la Junta de Andalucía en Córdoba en las políticas de Consumo
FACUA Sevilla reclama su participación en la mesa sobre movilidad que va a crear el alcalde
FACUA Madrid solicita a Sanidad que garantice que los centros de salud no soporten temperaturas extremas
FACUA Almería se reúne con la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio
FACUA Córdoba pide a la alcaldesa la creación del Consejo Municipal de Consumo
FACUA rechaza la sentencia del Constitucional sobre la objeción de conciencia ante la píldora postcoital
FACUA Córdoba califica el estado actual de la flota de Aucorsa como el peor de la historia
La Red Andalucía No al TTIP invita a los ayuntamientos andaluces a declararse Municipios contra el TTIP
Las tarifas del gas natural han subido un 2% desde finales de 2011, según el análisis de FACUA
FACUA Sevilla presenta sus reivindicaciones a Espadas en materia de consumo y participación ciudadana
Caja Rural Castilla-La Mancha devuelve a una socia de FACUA unas comisiones cobradas indebidamente
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